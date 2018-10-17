Kars Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı CHP'li Taner Toraman, partisinin Kars'ta Büyükşehir adayı olmak için "Birlikte üreteciğiz, Kars'ı birlikte yönetceğiz" sloganıyla sahaya indi.
17 Ekim 2018 17:42
Taner Toraman, Kars için çalışmaya başladı
CHP'li Taner Toraman, Kars Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip oldu.
Kars Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı CHP'li Taner Toraman, partisinin Kars'ta Büyükşehir adayı olmak için "Birlikte üreteciğiz, Kars'ı birlikte yönetceğiz" sloganıyla sahaya indi.
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