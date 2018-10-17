17 Ekim 2018 17:42

Taner Toraman, Kars için çalışmaya başladı

Taner Toraman, Kars için çalışmaya başladı
CHP'li Taner Toraman, Kars Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip oldu.
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Kars Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı CHP'li Taner Toraman, partisinin Kars'ta Büyükşehir adayı olmak için "Birlikte üreteciğiz, Kars'ı birlikte yönetceğiz" sloganıyla sahaya indi.



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