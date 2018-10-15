Çat Belediye Başkanı İzmir'e talip oldu

Erzurum’un CHP’li belediyesi Çat Belediyesi’nin başarılı başkanı Arif Hikmet Kılıç, dikkat çeken çalışmalarına birisini daha ekledi ve Türkiye’nin ilk İslam Eserleri Müzesi’ni yaptı.

Türkiye’de Cumhuriyet sonrası sadece CHP’li Çat Belediyesi tarafından projelendirilen 650 m2 kapalı alana sahip İslam eserleri Müzesi; tarihi mirasa sahip çıkarak Türk halkıyla buluşturma ve yaşatma noktasında önemli bir proje. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan İslam Eserleri Müzesi yakında ziyarete açılacak. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan müze, mimarisiyle göz kamaştırırken, Türkiye’de ilk ve tek olacak. Çat Belediyesi Ankara’daki Erzurum Günleri programına da bu projeyle damgasını vurdu. Çat’ta yapılan İslam Eserleri Müzesi’nin devasa maketinin görücüye çıkartıldığı Çat Belediyesi standı vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, ilçede hayata geçirdikleri projelerin her kesim tarafından ilgi gördüğünü ve beğenildiğini dile getirerek, “Bizim amacımız ilçede ve Erzurum’da fark ortaya koymaktı, bunu da başardık” dedi. İlçeye yeni yatırımlar kazandırdıklarını dile getiren Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, “Çat’ın makus talihini değiştirmeyi hedefleyerek çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Ödüllü Başkandan Kocaoğlu’na sitem

CHP’li Erzurum Çat belediye başkanı Arif Hikmet Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na sitem etti. Başkan Arif Hikmet Kılıç “Nankörsün sen Kocaoğlu! Belediye meclis üyesi iken sana İzmir gibi marka bir kentin anahtarını teslim eden ve 15 yıldır Belediye Başkanlığı koltuğunu adeta hediye eden Genel başkanına ve partine açıkça nankörlük ediyorsun” diye konuştu. KILIÇ “Ege’nin incisi İzmir gibi dünyada marka olabilecek bir vilayeti, Kocaoğlu’nun yönetmesine çok üzülüyorum. İddialıyım. Çat gibi makûs talihine yenik düşmüş bir Anadolu ilçesini nasıl şahlandırdıysam ve bu ilçeyi Doğu’nun incisi haline nasıl getirdiysem, verin bana İzmir’i; dünya markası bir şehir nasıl yapılır, kendi gözlerinizle görün! Bu dediğimi yaparım” dedi.

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