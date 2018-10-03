CHP'den enflasyonla ilgili ilk açıklama!

GERÇEK GÜNDEM- Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu sabah sayın Albayrak'ı dinlerken şunu gördüm: Diyor ki, tehdit ve saldırılar bağışıklık sistemimizi güçlendirdi. Bu ne biçim bir bağışıklık sistemi ki enflasyon bütün rekorları kırdı?Bütün bu rakamlara baktığınız zaman hepimizin düşünmesi lazım: Bu fiyat artışların karşısında asgari ücretin satın alma gücü ne oldu, emeklinin maaşının satın alma gücü ne oldu, memurun satın alma gücü ne oldu?

Erdoğan dedi ki: "AKP çökerse Türkiye de çöker." Partiler milletin hizmetindedir, vatandaşın hizmetindedir, gelirler giderler. Bu ne cürettir?Ekonomiyi yönetememelerine rağmen, hukuk devletinin yıpranmasına rağmen bugün hala bu ülke ayaktadır, yarın da ayakta kalacaktır. Şu anda şirketler iflas ilan ediyor, vatandaş inim inim inliyor, eğitim sistemimiz çökmüş, iyi yetişmiş gençlerimiz ülkeyi terk ediyor... O ise tek adamın kaderi ile ülkenin kaderini eşitliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

Türkiye'nin beka sorunu, hala işin ciddiyetinin farkında olmayan kadrolardadır. Bu kadrolar değişmedikçe bu sıkıntılar her geçen gün daha da artacaktır.

Şu anda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı enflasyon rakamları olağanüstü yüksektir. Bu rakamlar Türkiye'de faizlerin daha da artacağını göstermektedir. Bunlar yaşanırken iktidar sanki bu enflasyon onların yüzünden olmamış gibi çıkıp zabıtaları göreve davet ediyor.

Bu işi zabıtaya havale ederek düzeltemezsiniz. Bir an önce bu kötü gidişi durduracak önlemleri almanız lazım. Bu işi pansuman tedavisiyle geçirebilmemiz mümkün değildir.

Albayrak'ın danışmanları üst düzey bürokratlarla mülakat yapıyormuş. Bu mülakatların McKinsey'in verdiği talimatlarla yapıldığına dair rivayetler var.

İktidar da artık kendi güvenilirliğinin kalmadığını görüyor, uluslararası tanınırlığı olan bir şirketten bu görevi yapmasını isteyerek onun arkasına sığınıyor. Hem ekonomi için ABD'yi suçluyorsunuz hem de göreve bir ABD danışman şirketini getiriyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusudur?

AYRINTILAR GELİYOR...