CHP heyetinden 95'inci yılda Anıtkabir'i ziyareti

DHA/ CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve çok sayıda partiliyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, dışarı çıkıp, fotoğraf çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Deftere yazdıklarını okuyan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım; Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, milletimize hürriyet ve hakimiyet temin eden devrimci bir ruhun partisi olarak tanımladığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünde huzurunuzdayız. Partimiz, ilk kurultayı olarak kabul ettiğimiz 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden ve 9 Eylül 1923'de Halk Fırkası'yla kuruluşundan günümüze, eksiksiz bir vatanseverliğin kalesi olmuştur. Bu vatanseverlik, tüm mazlum milletleri kucaklayan, yönü çağdaş uygarlığa dönük mücadelemizden ilham almaktadır. Bu bağlamda, ilke ve devrimlerinizle biçimlendirdiğiniz Türkiye Cumhuriyetimiz, herkes için adalet ülküsüne bağlı, demokrasiyle taçlandırılmış bir Cumhuriyet hedefi ile yeni bir mücadeleye atılmak zorundadır. Türkiye'nin yürüyeceği yol ise hiç tartışmasız sizin yolunuzdur. CHP'nin tüm kadroları, ilke ve devrimlerinizin kuşatıcılığında ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları aşacak azim ve kararlılığa sahiptir. Bu duygu ve düşünceler ile size, silah arkadaşlarınıza ve tüm Cumhuriyet Halk Partililere kuruluşumuzun yıldönümünde şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun."



CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Anıtkabir'deki İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti.