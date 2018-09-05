5 Eylül 2018 21:10

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 13 madde hatırlatması

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 13 madde hatırlatması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından hükümete yeniden hatırlatmada bulundu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada ekonomim geldiği durumla alakalı hükümete çözüm önerisi olarak önerdiği 13 maddeyi yeniden hatırlattı.

"Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur, nelerin yapılması gerekir?" diyen Kılıçdaroğlu, "Çözümü için hayata geçirilmesi gereken 13 maddeyi tekrar hatırlatıyorum!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun hükümeti önerdiği 13 maddelik öneri şöyle:

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