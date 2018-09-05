Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 13 madde hatırlatması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada ekonomim geldiği durumla alakalı hükümete çözüm önerisi olarak önerdiği 13 maddeyi yeniden hatırlattı.



"Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur, nelerin yapılması gerekir?" diyen Kılıçdaroğlu, "Çözümü için hayata geçirilmesi gereken 13 maddeyi tekrar hatırlatıyorum!" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun hükümeti önerdiği 13 maddelik öneri şöyle:



