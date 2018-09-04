AKP'den son dakika ittifak açıklaması!

AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin yerel seçim stratejisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken ‘MHP ile yerel seçimde ittifak yapılacak mı?’ sorusuna da dikkat çeken cevaplar verdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

İşte Özhaseki’nin açıklamalarından satır başları:

Kendi kendini acımasıza eleştiren en fazla özeleştiri yapan parti herhalde Ak Partidir. Birbirimize söylüyoruz bunları.

Kendi içimizde çok net olarak kendi özeleştirimizi yaptığımız gibi daha önceki dönemlerde belediye başkanı arkadaşımızı dışarı atabilmiş insanlarız.

Adaylarımızda bir birinci derecede ahlaklı erdemli ve tevazu sahibi olmasını arayacağız. Tevazu sahibi değilse böyle bir adamın belediye başkanlığında işi yok.

Biraz da para yönetimini insan yönetimini bilmeli, zaman ve mekan yönetimini bilmeli. İşin ehli olmalı çalışkan biri olmalı. Liyakatli olmalı. Strateji anketlerle belirlenebilir.

YEREL SEÇİMDE MHP İLE İTTİFAK YAPILACAK MI?

Cumhur ittifakı diyerek biz MHP ile birlikte olduk. Türkiye zor bir dönemden geçerken biz MHP ile ittifak yaptık. Millet de bu ittifakı sevdi. Şimdi bunu yerel seçimlerde devam etmesi kadar normal bir şey olamaz. Nasıl anlaşılacağı o kadar zor ki. Bunun hem bizim hem de MHP'nin kendi içinde tartışması gereken bir konu. Biz sanki hiç ittifak yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen dönemde sayın Cumhurbaşkanımız da görüşünü söyler.

"DEVLET BEY'İN KAYGISI HAKLI"

Devlet Bey'in kaygısı haklı. Ben PKK'nın İstanbul'da bir ilçeyi gelip yönetmesini istemiyorum. HDP ile ittifak denildiğinde ülkenin 80 milyonun gözünde PKK ile ittifak anlamına geldiğini biliyor.

BAHÇELİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bahçeli yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı vermiş, "Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin milletimiz tarafından görevlendirilmesi en temel görevimizdir.Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD'nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur" demişti.