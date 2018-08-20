Hakan, 'Türkiye'nin en temel 7 sorunu'nu açıkladı

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı şöyle:
Türkiye’nin en yeni 7 sorunu
- SORUN BİR: İktidardan memnun olmayanların, aynı zamanda muhalefetten de memnun olmamaları...
*
- SORUN İKİ: Ülkede hangi durum yaşanırsa yaşansın siyasi bir değişimin gerçekleşme ihtimalinin neredeyse sıfıra yakın olması...
*
- SORUN ÜÇ: Ekonomide yeni bir spekülatif atak dalgasını püskürtüp püskürtemeyeceğimize yönelik belirsizlik olması...
*
- SORUN DÖRT: “Yerli malı kullan” kampanyası düzenlemek için yeterli yerli malımızın olmaması...
*
- SORUN BEŞ: Trump gibi bir deliyle mücadele etmek için çok akıllıca hareket etmemiz gerektiği bilincinde olmamamız.
*
- SORUN ALTI: Ortak aklı arama ve ortak aklı bulma konusunda hiç de heveskâr gözükmememiz.
*
- SORUN YEDİ: Bütün sorumluluğu dış güçlere yükleyerek rahatlamaya artık iyiden iyiye alışmış olmamız...
BÜLENT ARINÇ NEDİR?
- “Ben saksı değilim” diyen, fakat bunu hayli alttan alan bir üslupla yapan bir Erol Büyükburç’tur...
*
- İsyan ederken bile hesap kitap yapan bir temkin kumkumasıdır.
*
- Özgül ağırlığını sürekli hatırlatmak zorunda kalan bir özgül ağırlıktır.
*
- “Kula minnet eylemem” türküsünü söylemek için yanıp tutuşmasına rağmen buna cesaret edemeyen bir yiğittir.