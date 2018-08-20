Hakan, 'Türkiye'nin en temel 7 sorunu'nu açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisine göre, Türkiye'nin sorunlarını yazdı.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı şöyle:

Türkiye’nin en yeni 7 sorunu

- SORUN BİR: İktidardan memnun olmayanların, aynı zamanda muhalefetten de memnun olmamaları...

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- SORUN İKİ: Ülkede hangi durum yaşanırsa yaşansın siyasi bir değişimin gerçekleşme ihtimalinin neredeyse sıfıra yakın olması...

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- SORUN ÜÇ: Ekonomide yeni bir spekülatif atak dalgasını püskürtüp püskürtemeyeceğimize yönelik belirsizlik olması...

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- SORUN DÖRT: “Yerli malı kullan” kampanyası düzenlemek için yeterli yerli malımızın olmaması...

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- SORUN BEŞ: Trump gibi bir deliyle mücadele etmek için çok akıllıca hareket etmemiz gerektiği bilincinde olmamamız.

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- SORUN ALTI: Ortak aklı arama ve ortak aklı bulma konusunda hiç de heveskâr gözükmememiz.

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- SORUN YEDİ: Bütün sorumluluğu dış güçlere yükleyerek rahatlamaya artık iyiden iyiye alışmış olmamız...

BÜLENT ARINÇ NEDİR?

- “Ben saksı değilim” diyen, fakat bunu hayli alttan alan bir üslupla yapan bir Erol Büyükburç’tur...

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- İsyan ederken bile hesap kitap yapan bir temkin kumkumasıdır.

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- Özgül ağırlığını sürekli hatırlatmak zorunda kalan bir özgül ağırlıktır.

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- “Kula minnet eylemem” türküsünü söylemek için yanıp tutuşmasına rağmen buna cesaret edemeyen bir yiğittir.