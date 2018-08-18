Ahmet Hakan AKP'lileri böyle ti'ye aldı

ABD- Türkiye krizinde Amerikan ürünlerine boykot sürerken Ahmet Hakan'dan Amerikan karşıtlığına dair öneri geldi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ANTİ-AMERİKANCILIK

- “Fetih Marşı”nın yanı sıra... “Gün doğdu hep uyandık / Siperlere dadandık / Bağımsızlık uğruna da / Al kanlara boyandık” marşını da öğrenebilirsiniz.

- AK Partili belediyelerin kültür merkezlerinde “Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kutlu mücadeleleri” konulu paneller, söyleşiler, konferanslar falan düzenleyebilirsiniz.

- Âşık Mahzuni’nin “Bütün insanlık adına / Amerika katil katil / Kanun yapar kendi teper / Amerika katil katil / Vietnam’ın suçu nedir / Hür yaşamak ayıp mıdır / Atom patlat ister kudur / Amerika katil katil” türküsünü çığırabilirsiniz.