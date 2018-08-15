Üniversitedeki 'aile saadeti' Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi'nde yaşanan skandal kadrolaşmaya ilişkin soru önergesi verdi.

CHP'li Kaya'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanmasını beklediği sorular şöyle:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde açılan kadro sınavlarını, aynı üniversitede görevli öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazanmıştır. Akraba kadrolaşması haberleri basınımızda da geniş yer tutmuştur.

Her ne kadar konunun muhatapları, kazanılan kadroların liyakata uygun ve hakları olduğunu beyan etse de, hayatın doğal akışına aykırı bir sayıda akraba kadrolaşması olduğu görülmektedir.

Cumhuriyet Üniversitesi’nde son açılan kadrolara, öğretim görevlilerinin eş ve çocuklarının yerleştirildiği doğru mudur?

Doğru ise nasıl bir işlem yapılmıştır? Herhangi bir işlem yapılmamışsa nedeni nedir?

Cumhuriyet Üniversitesinde akrabalık bağı olan başka çalışanlar da var mıdır?

arsa kaç kişidir? İlgili kişiler kadroya nasıl alınmıştır?

Cumhuriyet Üniversitesi’nde, hayatın doğal akışına aykırı sayıda akraba kadrolaşmasının nedeni liyakatten mi, torpilden mi kaynaklanmaktadır?

Diğer üniversitelerimizde de benzer akraba kadrolaşması olup olmadığı araştırılacak mı?

Üniversite kadroları akrabalarla doldu