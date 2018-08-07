CHP'li Yaşar Tüzün'den kurultay açıklaması

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün: "Kurultay yapılması yönünde 630 arkadaşımız bizzat notere giderek iradesini beyan etti. Dolayısıyla eğer hemen yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa Kurultay da yapılabilir, kurultay da toplanabilir diyoruz. Bir delege notere niçin imzaya gider? Notere gitmesinin temel sebebi bu irade beyanında bulunmasıdır. Yani olağanüstü kurultay çağrısına imza atmak için gitmiştir.

Seçilmiş delegelerimizi, doğal delegelerimizi çıkardığımızda 1030 seçilmiş delegemiz vardır. 630 tanesi bizzat notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 kişi kalmıştır. Bu ne demektir? CHP'nin örgütü, CHP'nin tabanı, CHP'nin seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60'ı değişim istemektedir ve kurultay istemektedir.

Bizim yapmış olduğumuz resmi müracaatta şunu ifade etmek istedik. Bizlerin teslim ettiği iki dosyayı ve 630 irade beyanını kamuoyu ile paylaşmadan, bu çağrı grubundan temsilcilerin çağrılarak onların nezaretinde açıklanmasını bekliyorduk.

Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş? Evet yetkili arkadaşlarımız 31 olduğunu söyledi ama biz bunu görmek istiyoruz. Gerçekten 31 mi, 41 mi bilmiyoruz?

Bu çağrıya sessiz kalmayacak bir genel başkanımız olduğunu ve başkanımızın MYK'dan sonra bir açıklama yapacağını umuyorum.

Bir otomobilin dört lastiğinin ikisi patlamışsa yol alması mümkün değildir. Delegelerin yüzde 50+1'i imzasını beyan etmiştir." açıklamasında bulundu.

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