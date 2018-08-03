Çavuşoğlu ve Pompeo'dan iki farklı açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Singapur'da gerçekleşen görüşme sona erdi.

Görüşme hakkında açıklama yapan Çavuşoğlu, "Tehdit dili ile hiçbir sonuca varılamayacağını söyledik" dedi. Çavuşoğlu, açıklaması sonrasında gazetecilerden soru almadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Singapur'da gerçekleşen görüşme sona erdi. Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı arasında gerçekleşen görüşme TSİ ile 07.30’da başladı ve yaklaşık 50 dakika sürdü. Bu görüşme,Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson krizi sonrası ABD 'nin aldığı yaptırım kararlarının ardından yüz yüze yapılan ilk görüşme oldu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Tehdit dili ile hiçbir sonuca varılamayacağını söyledik. Bunun da çok iyi bir şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Çavuşoğlu, açıklamasının ardından gazetecilerden soru almadı.

POMPEO'DAN AÇIKLAMA



Reuters'ın aktardığına göre tarafların sorunların çözümü için çalışmaya devam etme konusunda mütabık kaldığı öğrenildi. Pompeo, " Yaptırımlar, Pastör Brunson'ın ülkeye dönüşü konusunda ne kadar ciddi olduğumuzun bir göstergesi" dedi.

"YAPICI BİR KONUŞMA"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, "Bir dizi konuda konuştular ve yapıcı bir konuşma yaptılar. İki ülke arasındaki sorunları çözmeyi denemeye karar verdiler" dedi.

SON 15 GÜNDE 5 KEZ KONUŞTULAR

Çavuşoğlu ve Pompeo, daha önce Suriye'deki gelişmeler, Fetullah Gülen'in iadesine yönelik süreç, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatı, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson gibi konularda son dönemde sık sık telefon görüşmeleri yaptı. Son olarak Singapur'da yaptıkları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine dün yine telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulundu.