HAZİRAN'dan boykot çağrısı

UĞUR ŞAHİN/BİRGÜN- 24 Haziran seçimlerine az süre kala, medyadaki taraflı yayın yurttaşların da tepkisini çekiyor. Bu kapsamda Birleşik Haziran Hareketi (HAZİRAN), basın üzerindeki baskıya dikkat çekmek ve muhalif partilerin adaylarının ekranlarda yer almamasına tepki göstermek için ‘havuz medyasını’ protesto çağrısı yaptı. HAZİRAN’ın çağrısıyla yarın saat 20.00’de ekranlar kapanacak.

HAZİRAN’ın boykot çağrısına destek verenlerden CHP Milletvekili İlhan Cihaner, “OHAL’in verdiği yetkilerle, bağımsız ve kendi imkânlarıyla yayın yapan TV’lere, gazetelere el konulmasıyla ayrı bir aşamaya geçildi” diyor ve ekliyor: “Şu anda havuz medyası, yani Gezi döneminde Penguen Medyası olarak adlandırılan medya, ciddi bir şekilde gündemde. İnsanların özgür şekilde bilgiye, haberlere ulaşabileceği medya çok sınırlı durumda. Özellikle seçime gidilirken böyle bir medyanın olması, Türkiye açısından hayati.”

CHP’li Vekil, sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Bir tarafta alabildiğince propaganda yapılan bir medya ortamı var. Diğer tarafta ise sınırlı olanaklarla, kamusal yayıncılık yapmaya çalışan 3-5 gazete ve televizyon var. HAZİRAN’ın kampanyası, buna karşı çok zekice düşünülmüş bir hamle. İktidarın belirlediği alanın dışına çıkmayı da gösteren çok önemli bir eylem bu. Yurttaşlarımızı bu eyleme sahip çıkmaya davet ediyorum.”