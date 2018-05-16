Muharrem İnce'nin seçim hesabı

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için açılan hesaplara bağış yapılabilecek, bağışlar seçim kampanyalarında kullanılacak. Bağış için vatandaşlık kimlik numarası bildirmek zorunlu tutuldu.

Bir kişi en fazla 13 bin 916 TL bağış yapabilecek ve bu bedeli aşan miktardaki bağış, hazineye devredilecek. İnce önceki gün yaptığı Niğde ve Aksaray mitinglerinde, gençlerden hesabına 1’TL yatırarak destek olmalarını istemiş, “Harçlığından 1 TL Muharrem Ağabey'e, borç olarak tabii ki. İnsanlara nara hava atan yukarıdan bakan değil slogan atan Cumhurbaşkanı olacağım” demişti. İnce’nin bağış kampanyası için hesap numaraları şöyle:

Türkiye İş Bankası TBMM Şubesi:

İBAN: TR37 0006 4000 0014 3620 7707 70

Ziraat Bankası TBMM Şubesi

İBAN: TR16 0001 0009 0303 3023 2760 04