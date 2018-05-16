Özgür Özel, Erdoğan ve Muharrem İnce'nin oy farkını açıkladı

Şirin Payzın’ın sunduğu “Ne oluyor” programına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim anketlerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İnce’nin başa baş gittiğini ileri sürdü.

Kimin yüzde kaç oy oranında olduğunu söylemeyen Özel, “İlk tur için biri 40 diğeri 38 şeklinde gidiyor. Ama kim kimi geçer henüz bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarında çok olumlu geri dönüş aldıklarını da sözlerine ekleyen CHP’li Özel, İnce’nin kamuoyunda pozitif bir etki yarattığını belirterek, “Siyasi hayatımın en keyifli günlerini geçiriyorum” dedi.