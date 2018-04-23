FOX Tv'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları iddiası

SÖZCÜ - FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve CHP'li Murat Karayalçın olduğu ileri sürüldü.

Akşam saatlerinde CHP aday adaylarının ikiye düşürüldüğü ve bu isimlerin Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu iddia edildi. CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Büyükerşen ve İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.