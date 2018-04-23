23 Nisan 2018 17:12
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i terk eden Erdoğan'a: Demokrasi ayıbı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Genel Kurul’dan İYİ Parti’yi dinlemeden ayrılmasına ilişkin, “Demokrasi ayıbı” dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’de basın mensuplarının, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti’yi dinlemeden Genel Kurul'u terk etti, ne diyorsunuz?” sorusuna, “Demokrasi ayıbı. İçlerine sindiremiyorlar. Başarıyı sindirememek, yenilginin belirtisidir” yanıtını verdi.
(ANKA)
Erdoğan Genel Kurul'u terk etti: Rezalet!