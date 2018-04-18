Saray ittifakında 'erken seçim' depremi!

'Cumhur İttifakı'nın çatladığı iddia edilirken, Ahmet Takan Yeni Çağ gazetesindeki bugünkü 'Cin şişeden çıktı' başlıklı yazısında kulislerde Bahçeli'nin 'erken seçim' sürprizine, Erdoğan'ın yeni bir 'ittifak' sürpriziyle yanıt verebileceğinin konuşulduğunu yazdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısıyla Türkiye'nin gündemini altüst etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta "Seçimler 2019'da. Erken seçim yok'"açıklamalarına karşın MHP lideri Bahçeli'nin 'erken seçim' çıkışı "İttifak çatlıyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

Konuşulanların aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'nin açıklamalarını önceden bildiğini belirten Takan, Erdoğan'ın yakın çevresinin "Tayyip Bey erken seçim için Devlet Bey'e bir tarih söyletmiştir ancak tamamen oranın dümen suyunda durmamak açısından kendi dediğini yapacak Tayyip Bey. 26 Ağustos, Tayyip Bey'in görüşü değil. Rakam 26'sı değil kesin söylüyorum. Seçim, okulların açılmasından sonra olacak Ekim ayı gibi görünüyor" dediğini yazdı.

İTTİFAK BOZULUR MU?

"Bahçeli'nin kendi istediği tarih olmazssa koalisyonu bozar mı?" sorusuna AK Partili isimlerin 'zor' diye karşılık verdiğini belirten Takan, yine de kulislerde "Bahçeli her an Erdoğan'a bir sürpriz yapabilir" söylentilerinin dolaştığını ifade etti.

'HDP İLE SAADET PARTİSİ'NE YÖNELEBİLİR'

Takan, hem genelde hem yerelde MHP'nin oy oranın hızla düştüğünü iddia ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu durumun farkında olduğunu yazdı. "Siyaset kulislerinde 'MHP'deki erimeyi anketlerden Erdoğan da görüyor. Erdoğan da Bahçeli'ye bir sürpriz yaparak koalisyonu bozabilir ve tekrar HDP ile Saadet Partisi'ne yönelebilir' yorumları yapıldığını belirterek, Erdoğan'ın da Bahçeli'ye bir sürpriz yapabileceğini yazdı.