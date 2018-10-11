Ünlü tıp dergisi Lancet’in alanında uzman 28 akademisyene hazırlattığı rapora göre şiddet ve travma kaynaklı akıl sağlığı problemleriyle baş etmek giderek daha fazla zorlaşıyor. Ekip, 2030 yılına kadar bu tür rahatsızlıkların dünya genelinde maliyetinin 16 trilyon dolara (96 trilyon TL) çıkacağını belirtti. Dünya genelinde her yıl en az 13.5 milyon kişi ruh sağlığına bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor.
11 Ekim 2018 01:49
Dünyanın akıl sağlığı alarm veriyor
Dünya genelinde ruh sağlığı problemleri artıyor.
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