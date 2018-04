Elektrikli hasta yatağı hastanın ihtiyacına göre tasarlanıp üretilir. Ayrıca üretilen bu elektrikli yataklar eve uygun olarak da tasarlandığından dolayı hastayı daha rahat hissettirecektir. Elektrikli hasta yatakları gibi her türlü hasta yatak tarzları için de daha detaylı araştırma yapılabilir.



Elektrikli Hasta Yataklarının İmalatı



Elektrikli hasta yatakları başta olmak üzere her türlü karyola talebi hafta sonları dâhil her gün Türkiye’nin her yerine gönderilmesi mümkündür. Medikal sektörünün bir kolu olan hasta yatakları sektörü için hizmet veren firmalar hasta yatakları satışı ile beraber aynı zamanda hasta yataklarını kiralaya da biliyor. Elektrikli hasta yatakları ihtiyaca göre üretimi gerçekleştirildiğinden dolayı fiyatlarda da değişiklikler görülebiliyor. Ancak bu fiyat farkları pek fazla değişmiyor. Üretilmiş olan bu hasta yatakları hem hastayı hem de hasta yakınlarını rahat ettiriyor. Elektrikli hasta yatakları üretilirken hasta ile beraber refakatçi olacak kişinin de konforu göz önüne alınmıştır. Ayrıca bu yatakların kullanımı çok kolay olmak ile beraber sade bir görüntüye de sahiptir.



Hasta Yatağı Fiyatları Neye Göre Belirlenir?



Fiyat kısmına bakıldığı vakit hasta karyolası ile beraber serumluk ve su geçirmez alez de gönderilir ve bunlarda fiyata dâhil olurlar. Elektrikli hasta karyolası direkt olarak fabrikadan satış yapıldığından dolayı ekonomik kazanç da sağlar. Fiyat belirleme kısmında ele alınan en önemli unsurlar hasta yatağının markası ve motorun cinsidir. Önemli olan bir diğer unsur ise hasta yatağı üretilirken düşmeyi engelleyen yan korkulukların hangi malzemeden üretilmesidir. Eğer üretilmiş olan yan korkuluklar anti bakteriyel silinebilir plastikten yapıldıysa diğer tür korkuluklara göre daha pahalıdır. Ancak ucuz hasta yatağı talep edildiği vakit yan korkulukların demirden yapıldığı görülür.

Elektrikli Hasta Yatağının Özellikleri



Hasta yatakları önemli bir sebepten dolayı üretildiğinden birçok hasta yatağı kaliteli malzemeler ile üretilir. Hijyenik açıdan da kolay temizlenebilir olma özelliği de mevcuttur. Elektrikli hasta yataklarının bir diğer önemli özelliği ise dört tekerinin de çapraz kilit sisteminde olması ve kolaylıkla kilitlenebilmesidir. Bu kilitler hasta yatağının yer değiştirmesine engel olur.