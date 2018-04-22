Çocuklarınıza sakın içinde o olan ürün kullandırmayın!

Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, lavanta aromalı şampuan, duş jeli, parfüm, kolonya, yumuşatıcı gibi ürünlerin kız ve erkek çocuklarda erken ergenliğe sebep olduğunu söyledi.

Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, lavanta aromalı şampuan, duş jeli, parfüm, kolonya, yumuşatıcı gibi ürünlerin kız ve erkek çocuklarda erken ergenliğe sebep olduğunu söyledi.

NORMAL ŞARTLARDA KIZ 13, ERKEK 14 YAŞINDA ERGENLİĞE GİRİYOR

DHA'nın haberine göre; Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kurtoğlu, çocuk sağlığı ve ergenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de, özellikle çocuklarda meydana gelen sorunların başında erken ergenliğin geldiğini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce cinsiyet gelişmelerinin başladığını kaydetti.

Normal şartlarda erkek çocukların 14, kız çocukların ise 13 yaşında ergenliğe girdiğini belirten Kurtoğlu, "Türkiye'de bu yaş sınırı aşağı indi. Kızlarda bu durum çok fazla görülüyor. Kızlarımızda 8 yaşından önce koltuk altı ya da etek bölgesinde siyah ve sert tüylenme ile memelerde büyüme oluyor" dedi.

"KONSERVE MISIR VE SOYALI ÜRÜNLER ERGENLİĞE ETKİ EDİYOR"

Aileden gelen genlerin de bu duruma etkisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kurtoğlu, bu oranın düşük olduğunu söyledi. Esas sorunun beslenme, obezite ve kullanılan bazı maddeler olduğunu kaydeden Kurtoğlu, "Soyalı ürünlerin kullanılması, kızlarda kadınlık hormonuna etki ederek, erken ergenliği hızlandırıyor. Özellikle konserve edilmiş mısır. 'ZA' denen bir madde yani bir tür mantar toksini bulunuyor, bu konservelerde. Özellikle bu besinler, erken ergenliğe sebep oluyor" diye konuştu.

UZUN SÜRE KULLANILAN LAVANTA ERKEN ERGENLİK SEBEBİ

Prof. Dr. Kurtoğlu, erken ergenlik belirtileriyle muayene ettikleri bir hastanın haftada 2 ya da 3 defa konserve mısır tükettiğini tespit ettiklerini anlattı. Kişisel bakım için aromalı ürünler kullanıldığını ve bunların birçok zararının yanı sıra vücudun kimyasıyla oynayacak derecede büyük zararlarının da olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kurtoğlu, lavanta aromalı ürünlere dikkat çekti. Lavantadan üretilen şampuan, duş jeli, parfüm, kolonya, yumuşatıcı gibi ürünlerin özellikle kız çocuklarının kullanımında artış gördüklerini ve bu yönde araştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, şunları söyledi: "Lavantanın ayrıca antibakteriyel etkisi de var. Okullarda bit ve sirkeyi önlemek için lavanta kullanılıyor. Özellikle 6 ile 10 yaş arasında kız çocuklarında lavantanın uzun süre kullanılmasının erken ergenliğe neden olduğu kanıtlandı. Bu türden yurt dışı yayınlar var. Bizim de bu türde olgularımız var. Bit ve sirkeyi önlemek için lavanta kullanılan çocuklarda bu duruma rastladık."