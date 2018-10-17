Polise hakaret etmişti: Fatih Altaylı'ya büyük şok!

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, aracını yasak park ettiği için uyaran polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla, "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" ve "tehdit" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı dün Şişli’de aracını yasak yere park etti. Trafik polisinin uyarması üzerine Altaylı ile görevli trafik polisi ile arasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre, yaşanan tartışma sırasında polis memuruna hakaret eden Altaylı hakkında, ”Kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret” ve ”tehdit” suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine, Altaylı’nın ”şüpheli” sıfatıyla karakolda ifadesi alındığı öğrenildi.

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ALTAYLI’NIN ARACINA YASAK YERE PARK ETTİ

Polis tarafından tutulan tutanakta, Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi caddesi üzerinde çok sayıda yasak park anons edilmesi üzerine bahse konu yerde araç içinde sürücüsü bulunmayanlara cezai işlemlerin yapıldığı, araç içerisinde sürücüsü bulunanlara ise sözlü uyarıda bulunduğu belirtildi.

ALTAYLI POLİS MEMURUYLA TARTIŞTI

Tutanakta şu ifadelere yer verildi; ”34 …. ….” plakalı araç içerisinde bulunan sürücünün, aracın Fatih Altaylı’ya ait olduğunu söyleyerek ceza yazılamayacağını söylediği, akabinde de tüm uyarılara rağmen aracın kaldırmaması üzerine cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Tutanağa göre, bu sırada Fatih Altaylı’nın olay yerine gelerek, ‘Araç hasta bekliyor, insan olsanız azıcık halden anlarsınız, sizi şikayet edeceğim, sizi mahvedeceğim’ diyerek tehditlerde bulunduğu, görevli polis memurunun da ‘Şikayet etmek sizin yasal hakkınız edebilirsiniz’ şeklinde cevap verdiği belirtildi.

POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDU

Altaylı daha sonra hakaret ettiği ve bu hakaret içeren ifadeleri bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği, kaydettiği görüntüleri de görevlilere teslim ettiği, görevli polis memurunun da bu konu ile alakalı olarak polis merkezine giderek Altaylı’dan şikayetçi olduğu kaydedildi. Savcılık, Altaylı hakkında, ”Kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret” ve ”tehdit” suçundan soruşturma başlattı.