Kâğıttaki fiyat artışı, marketleri de vurdu

Çoğunlukla haftalık olarak tanıtım broşürleri basan marketler artan kâğıt maliyetleri nedeniyle tanıtım broşürlerinin sayfa sayısını azaltma, broşür boyutunu küçültme, kâğıt kalitesini düşürme veya yayınlama aralığını uzatma yoluna gitti.

Dünya gazetesinden Leyla İlhan’ın haberine göre, mağaza sayısı en yüksek olandan en küçüğüne kadar pek çok market zincirinin bu uygulamaya gittiği görülürken, uygulamaya geçenlerin oranın ise yüzde 80’e vardığı belirtiliyor. Rekabet ortamında ciroları ve müşterileri düşen marketler, insört maliyetlerini düşürerek sürece önlem almaya çalışıyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, 389 üyesi ve 4 bine yakın satış noktası ve 70 milyar liraya yakın cirosu olan federasyonlarının, hammaddenin dışa bağımlı olması nedeniyle dövize bağlı artıştan naylon poşet ve kâğıdın çok fazla etkilendiğini belirtti. Altunbilek, “Kilosu 10 lira olan poşetin fiyatı şimdi 20 TL’ye çıktı. Kâğıda da aynı şekilde yüzde 100 zam geldi. Sektördeki marketlerde tasarruf tedbirleri kapsamında bu alanda kısıtlamaya gidiyor” şeklinde konuştu.