Gazeteci Sertaç Kayar beraat etti

Gazeteci Sertaç Kayar, Diyarbakır’da 8 Mart etkinliklerinde çektiği fotoğraflarla "kamu görevlilerini hedef yaptığı” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.
Diyarbakır’da 8 Mart etkinliklerinde çektiği fotoğraflar nedeniyle gazeteci Sertaç Kayar, hakkında “kamu görevlilerini hedef yaptığı” iddiasıyla dava açılmıştı. Gazeteci Kayar'ın, davanın Diyarbakır 9.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında "atılı suçun unsurlarının oluşmamış olması" nedeniyle beraatine karar verildi.