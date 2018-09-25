FOX'un yeni dizisinin adı belli oldu

Yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı, Amerika’nın 1 numaralı drama serisi 'This Is Us'ın uyarlaması olan 'Hayat Gibi' dizisinde başrolleri Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan paylaşacak.

'Hayat Gibi' ismiyle FOX ekranlarına gelecek olan ve çekimleri son hız devam eden dizinin kadrosunda ayrıca; İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı ve Serkan Ercan gibi deneyimli isimler de yer alacak.

Hayat kadar sahici, hayat kadar karmaşık...



'Hayat Gibi' ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor.