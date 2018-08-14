Söz dizisinin yeni sezonuyla ilgili bomba iddia

Starın sevilen dizisi Söz, yeni sezona yine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Birsen ALTUNTAŞ - MEDYATAVA / Star'ın Tims&B imzalı dizisi Söz, yeni sezona yine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Geçen yıl pazartesi akşamlarına damgasını vuran ve bütün ödülleri toplayan dizinin sezon finalinde başrol kadın oyuncusu Aybüke Pusat, karakterinin hikâyesi bittiği için senaryo gereği projeden ayrılmıştı.

Bayram sonrası yeni projesiyle ilgili karar vereceği öğrenilen güzel oyuncunun yerine hangi yıldızın reyting rekortmeni diziye dahil olacağı ise merak konusu olmuştu.

Kulislerde dolaşan iddiaya göre 'Söz'ün yeni kadın yıldızı için 50. bölümde final yapan 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Deniz Baysal'a teklif götürüldü. Baysal'ın projeye sıcak baktığı öğrenildi.







