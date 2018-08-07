Kanal D'ye ATV'den üst düzey transfer

MedyaRadar- Deneyimli muhabir Emrullah Erdinç, 10 yıldır görev yaptığı ATV Haber Merkezi'ndeki görevinden ayrıldı.



Kanal D ile anlaşan Erdinç, İstanbul Haber Müdürü olarak göreve başlayacak.



Meslek hayatına Günaydın'da başlayan, ardından Hürriyet, Akşam, ATV, CNN Türk'te görev yapan Emrullah Erdinç son olarak yeniden ATV Haber'de görev yapmaya başlamıştı. 10 yıldır ATV çatısı altında başarılı haberlere imza atan Erdiç görevinden istifa etti.



Erdinç Kanal D yönetimi ile anlaştı. Erdinç, Kanal D İstanbul Haber Müdürü olarak görev yapacak.

Geçtiğimiz günlerde A Haber haber müdürü Murat Yancı ve İstihbarat şefi Kubilay Gülbek CNN Türk kadrosuna katılmıştı. Murat Yancı genel müdür yardımcısı, Kubilay Gülbek ise haber koordinatörü olarak görev yapacak.