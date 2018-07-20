Sevim Tanürek haberine sansür

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce , Elazığ'daki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce , Elazığ'da yaptığı mitingde "Erdoğan eski defterleri açma bak açarım altında kalırsın. Dershanede 20 sene önce ceza kesilmiş. E ne olmuş? Sonra ödenmiş. İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım" dedi.

İnce'nin bu sözleri, 1998'de yaşanan olayı yeniden hatırlattı.

Konuyla ilgili Cumhuriyet.com.tr'nin 18 Haziran 2018'de yaptığı "İnce'nin sözünü ettiği "Sevim Tanürek cinayeti" nedir?" başlıklı habere de Erişimin engellenmesi kararı getirildi.

Daha önce de Burak Erdoğan'ın talebi ile Muharrem İnce'nin Elazığ mitinginde yaptığı konuşmanın haberine erişim yasağı getirilmişti.