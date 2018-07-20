Doğuş Yayın Grubu’nda üst düzey atama!

NTV, NTV Radyo, Vogue Türkiye, Star TV ve puhutv gibi markaları barındıran Doğuş Yayın Grubu’nda üst düzey bir atama gerçekleşti.

Doğuş Yayın Grubu Marka ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Çağla Şenkardeş oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Çağla Şenkardeş, 2002 yılından bu yana Doğuş Grubu’nda görev yapıyor.

Doğuş Otomotiv’de sırasıyla Pazarlama Müdürü, Kurumsal İletişim Müdürü ve Marka, Medya ve CRM Müdürü olarak görev aldı.

İşletme eğitimi sonrası İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde doktora yapan Şenkardeş, 16 Temmuz 2018 itibarıyla Doğuş Yayın Grubu Marka ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı olarak atandı.

Çağla Şenkardeş yeni görevinde Doğuş Yayın Grubu'nda tüm marka ve kurumsal iletişim konularından sorumlu olacak.