‘Can Feda’dan flaş karar

Filmin hafta içi gösterimi yasaklanırken, hafta sonu ise sadece 23.00'ten sonraki seansta gösterilmesine izin verildi. Yaşanan bu olayın ardından yapım ekibi protesto amaçlı filmi Almanya'da yayınlamamaya karar verdi.

Alman yetkililer, sakıncalı statüsüne dahil ettikleri filmin hafta sonu gösterimini yasaklamış, sadece hafta içi 23.00'ten sonra gösterilmesine izin vermişti. Sözcü’nün ulaştığı bilgiye göre filmin ortak yapımcıları TAFF Productions ve BRK’S Productions filmi Almanya’da gösterilmesinden vazgeçti. Öte yandan Frankfurt ve Manheim’de gerçekleşecek olan galaları da iptal edildi. (sözcü)