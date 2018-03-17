Aslıhan Gürbüz takipçisini fena bozdu

Oyuncu Aslıhan Gürbüz kendisine kilosuyla ilgili mesaj atan takipçisini ifşa ederek sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi

Yahşi Cazibe dizisi ile hayatımıza giren Aslıhan Gürbüz'ü şimdilerde Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak karakteri ile izliyoruz. Ünlü oyuncu bir takipçisinin kendisine özel olarak attığı mesaja çok sinirlendi ve Instagram hikayesinden paylaşarak yanıt verdi.

"ACİL KENDİNE BAŞKA DERTLER BULMAN LAZIM"

Gürbüz'e bir takipçisi, "Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım!! diye mesaj attı. Aslıhan Gürbüz de takipçisine, "Tatlım senin başka bir kadının bedenini kafaya takman ne olacak? Acil kendine başka dertler bulman lazım!!" yanıtını verdi.