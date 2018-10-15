Hakan Aysev 6. kez nikâh masasına oturdu

Evren Aysev ile evlenen tenor Hakan Aysev, böylelikle altıncı kez nikâh masasına oturmuş oldu

Hakan Aysev, güzel haberi Instagram hesabından "Mutluluğun ve güzelliklerin bizi bulduğu gibi, bu yolda inanan herkesi de bulması dileğimizle..." notuyla duyurdu.

Sessiz sedasız evlenen çiftin nikah şehidi ise şarkıcı Kubat oldu.

Altıncı kez evlenen Hakan Aysev, yaptığı evliliklerle ilgili "Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum" demişti.

Daha önce 5 kez evlenip ayrılan Hakan Aysev, ilk evliliğini 1988 yılında yaptı.

2000 yılında ikinci kez nikâh masasına oturan Hakan Aysev, yine mutluluğu bulamadı.

Üçüncü eşi Pelin Doğan ile 9 Mart 2008'de evlenen Hakan Aysev, 6 Haziran 2008'de boşandı.

Hakan Aysev 4. evliliğini mimar Esen Öncan ile yaptı. Esen Can adında bir de kızları olan ikili 23 Ocak 2013'te resmi olarak yollarını ayırdı.

Beşinci eşi meslektaşı Banu Karaca ile de 2016 yılında evlenen Hakan Aysev, 3 Temmuz 2017'de boşandı.

Hakan Aysev, tüp mide ameliyatıyla 10 ayda 60 kilo vererek yeni bir görüntüye kavuşmuştu.