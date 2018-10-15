Arda Turan hakkında kaç yıl hapis cezası istendiği belli oldu

Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili iddianame hazırlandı.

DHA: Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili iddianame hazırlandı.



Futbolcu Arda Turan hakkında, "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehliye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçmalarıyla dava açıldı.



BERKAY ŞAHİN'E HAKARET SUÇLAMASI

Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. "Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi.



ARDA TURAN'A 12,5 YIL BERKAY'A 2 YIL KADAR HAPİS İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Arda Turan'a 12,5 yıla, Berkay Şahin'e ise 2 yıla kadar hapis isteniyor.

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ARDA TURAN - BERKAY ŞAHİN KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ

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