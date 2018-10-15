Furkan Kızılay askere gidiyor

Uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç karakterine hayat veren Furkan Kızılay, dostlarıyla bir araya geldiği restoran çıkışında objektiflere poz verdi.

Bedelli askerlik bekleyen oyuncular arasında yer alan 1990 doğumlu Kızılay, "Yeni celp döneminde askere gidebilirim. Şu an bu duruma konsantre olmuş durumdayım" diyerek, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen 4. celp döneminde bedelli askerlik yapabileceğini ifade etti.

Genç oyuncu, açıklama yaptıktan sonra Vadi Kordon'da arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı.