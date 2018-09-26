Tescilli güzelin eski eşine uzaklaştırma kararı

Sülün eski eşinin ailesine, yatak odasına böcek yerleştirerek kendisini dinledikleri gerekçesiyle dava açmış ve kazanmıştı.

Tekstilci Mustafa Yüksel ile 2013’te evlenen 2005 Miss Model of Turkey yarışmasının birincisi Sinem Sülün, yatak odasındaki üçlü prizde dinleme cihazı bulunca, eşinin ailesinin kendisini dinlediğini iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Bu olayın ardından eşinden boşanan Sülün’ün açtığı dinleme davasının sonucunda kayınpederi Sami Yüksel ve kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel 2 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararın ardından Yüksel ile annesi ve babası, eski gelinlerinin sosyal medya hesabından kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia ederek mahkemeden korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dava dilekçesinde avukat Ahmet Doğuş Cantürk şu iddialara yer verdi: “Davalı sosyal medya hesabından müvekkillerin umre seyahatindeki fotoğrafını paylaşıp altına ‘Kabe’ye el sürüp, Allah deyip gelininizin yatak odasını dinlemek… Bu dünyada değil bizim hesaplaşmamız’ mesajı yazmıştır. Sinem Sülün’ün eski eşi olan müvekkil Mustafa Yüksel, ikinci evliliğini yapmış ve yeni eşinden çocuk beklemektedir. Bu ve benzeri haberler müvekkilin ailesi için de iş dünyası için de olumsuz bir imaj çizmektedir.”

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Sinem Sülün’ün 2 ay süreyle eski eşi, kayınvalidesi ve kayınpederinin bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Sülün’ün eski eşi ve ailesine karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti.