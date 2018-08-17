Şevval Sam'ın reklam yüzü olduğu marka Nur Viral'le anlaştı

Şevval Sam'ın reklam yüzü olduğu ünlü mobilya markası, yeni sezonda ünlü şarkıcı ve oyuncu yerine Nur Viral'le anlaştı.

Odatv'de yer alan habere göre Boydak Holding'e ait Bellona'nın reklam yüzü değişti. Ünlü sanatçı Şevval Sam'ın yerine Bellona'nın yeni reklam yüzü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem'in eşi Nur Viral oldu.

ŞEVVAL SAM GİTTİ NUR VİRAL GELDİ

Mobilya markası Bellona'nın reklam yüzü olan Şevval Sam ile yeni bir anlaşma imzalanmadı. Sam'ın yerine yeni reklam yüzü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem'in eşi oldu.

TWİTTER'DAN MARKANIN TANITIMINI YAPTI

Markanın yeni reklam yüzü olan Nur Viral, Twitter hesabından reklamda çekilen bir fotoğrafı paylaşarak markanın tanıtımını yaptı.

BOYDAK HOLDİNG TMSF'YE DEVREDİLDİ

'FETÖ' soruşturması kapsamında Kayseri'de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi dev markaları bünyesinde barındıran Boydak Holding'e, Ağustos 2016'da beş kişilik kayyum heyeti atandı. Daha sonra ise Boydak Holding, soruşturma çerçevesinde, Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.