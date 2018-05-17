Şeyma Subaşı’yı linç ettiler:'Kefenin içinde...'

Sosyal medyada oldukça aktif olan Şeyma Subaşı'nın dün paylaştığı bir fotoğrafının altına yapılan kötücül yorumlar görenleri şaşkına çevirdi. Bir takipçisinin, "Şu Şeyma'yı en çok en çok kefenin içinde merak ediyorum" yazması ise "Pes artık" dedirtti.

Sosyal medyada linç kültürü artarak devam ediyor. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı, sosyal medyayı sıklıkla kullanan isimlerden. Bol bol fotoğraf ve video paylaşımı yapan Şeyma Ilıcalı’yı 2 milyon 700 bini aşkın kişi takip ediyor.

Genellikle tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan genç kadın, dün yine bir fotoğraf paylaştı. Ancak fotoğrafın altına yapılan yorumlar okuyanlara, “Toplum olarak nereye gidiyoruz, bu kötülükle nasıl mücadele edeceğiz?” dedirtti.

Aralarında bir tanesi vardı ki okuyanlar gözlerine inanamadı.

İşte o tüyleri ürperten mesaj

Şeyma Subaşı’nın fotoğrafının altına yapılan yorumlar bununla sınırlı değildi. Birçok kişi Subaşı’yı anlamsızca hedef aldı, saygısızlık ve hatta imansızlıkla suçladı.