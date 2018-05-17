Kanal D'nin bir iddialı dizisi daha final yapıyor

Dizinin final bölümünde Cemal, Suna'ya olan aşkını itiraf ediyor; tüm aile bu ilişkiye karşı çıkıyor. Başrollerinde Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Ahmet Mümtaz Taylan ve Deniz Uğur'un yer aldığı dizinin kaderi belli oldu. Dizi severler merak ediyor İnsanlık Suçu neden final yapıyor? İşte İnsanlık Suçu dizisine ilişkin son gelişmeler...

İnsanlık Suçu 8. bölüm final fragmanı yayınlandı. Cemal, tüm Gökdemir ailesini karşısına alarak Suna’ya olan aşkını ve birbirini sevdiklerini söyler. Fakat bu ilişki için herkesten sert tepki alır. Gökhan, bu birlikteliğin önüne geçmek için kirli oyunlarını gerçekleştirir ve Suna’ya seçim şansı bırakmaz. Suna ise ne diyeceği konusunda kararsızdır. Suna ve Cemal, birlikte çıkacakları bu yolda farklı bir hayat için aile ile olan bağlarını koparacaklar mı? İşte ayrıntılar…

İNSANLIK SUÇU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D’nin el değiştirmesi nedeniyle kanalda birçok projenin son bulacağı iddia edilmişti. Ekranlarda henüz yeni sayılan İnsanlık Suçu dizisinin kaderi ise henüz belli değildi. Reytinglerde bekleneni yakalayamayan dizi final kararı aldı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Babaannesi tarafından kandırıldığını öğrenen Cemal büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamaktadır. Ona destek olan tek kişi Suna'dır. Diğer yandan oğlu tarafından terk edilen Hülya, onu tekrar kazanabilmek için büyük bir risk alarak evi ateşe verir. Ya ölecek ya da oğlunu yeniden kazanabilecektir. Cemal'in her şeye rağmen Suna ile yakın olması Cevher'i hayal kırıklığına uğratır. Cemal ve Suna ise günden güne birbirlerine daha da yakınlaşırlar.

Gecekonduyu da kaybeden Cemal'in tek umudu Gökhan'dan aldığı iplerle dokuttuğu kumaşlardır. Ama Gökhan onu oyuna getirmiş, hasarlı iplik göndermiştir. Cemal bu oyunun üstesinden gelmek için harekete geçer. Yaptığı zekice planla Gökhan'ı hem iş yaptığı müşteriler, hem de Sami'nin gözünde küçük düşürür. Oyunu geç de olsa anlayan Gökhan, Cemal'e kalıcı bir yenilgi yaşatmanın peşine düşer. Ve bu oyunda çok şaşırtıcı bir müttefiki vardır. Cemal'in annesi Hülya. Hülya oğlunu içine düşeceği cehennemden korumaya çalışırken hayatındaki tek güzelliği elinden aldığının farkında değildir. Suna ise, Gökhan'ın oyunu dâhilinde hayatının en zor seçimini yapmak zorunda kalır.