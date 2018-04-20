Portman'dan Gazze boykotu

30'dan fazla Filistinlinin ölümüne yol açan olaylara bir tepki de ünlü sanatçıdan geldi.

ABD'li ve aynı zamanda da İsrail vatandaşı olan Hollywood yıldızı Natalie Portman, İsrail-Gazze sınırında yaşanan son olaylar nedeniyle Kudüs'te yapılacak olan Genesis Ödülü törenine katılmayacağını açıkladı.

Kararın ardından bazı İsrailli siyasetçiler, Portman'ın İsrail vatandaşlığının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Portman’ın törende 2 milyon dolarlık ödül alacağı açıklanmıştı.

‘KENDİSİNİ RAHAT HİSSETMİYOR’

Portman'ın kararı temsilcisi tarafından yapılan "Son dönemde İsrail'de yaşanan olaylar onu son derece rahatsız etti. İsrail'de yapılacak herhangi bir kamusal etkinliğe katılma konusunda kendisini rahat hissetmiyor" açıklamasıyla duyuruldu.

ÖDÜL TRENİ İPTAL EDİLDİ

Ayrıca ödül törenini düzenleyen vakıf tarafından Portman'ın kararı nedeniyle, törenin iptal edildi açıklandı.

'İSRAİL VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLSİN'

İktidardaki Likud partisinden milletvekili Oren Hazan ise konuya dair yaptığı açıklamada, Portman'ın İsrail vatandaşlığının iptal edilmesini istedi.

Hazan, açıklamasında Portman hakkında “utanmaz”, “onursuz” gibi hakaret içeren kelimeler de kullandı.

GENESİS ÖDÜLÜ NEDİR?

‘Yahudi Nobel’i’ olarak da adlandırılan ödül, olağanüstü profesyonel başarılarıyla ve Yahudi değerlere bağlılıklarıyla, gelecek nesil Yahudilere ilham kaynağı olduğu düşünülen bireylere veriliyor.