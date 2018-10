Caz ve blues sanatçısı Nina Simone'un kızı Lisa Simone, Lisa Simone, 16 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne alacak.

Dünyanın birçok yerinde konserler veren sanatçıya İstanbul'daki konserinde, basgitarda Reggie Washington, davulda Sonny Troupe, gitar ve piyanoda ise Herve Samb eşlik edecek.

Sanatçı, konserinde yeni albümünden 'Unconditionally', 'Expectations', 'I've Leaned', 'Hold On', 'Ode To Joe' ve 'This Place' gibi şarkılara yer verecek.