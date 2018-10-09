ADANA (ANKA) - 3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali, 23-24 Kasım’da gerçekleşecek. Çukurova Belediyesince düzenlenen festivalin bu yılki Onur Konuğu Hürriyet gazetesi çizeri Latif Demirci olurken festivale İtalyan Marilene Nardi ve Belçikalı Luc Descheemaeker gibi dünyaca tanınmış isimler de katılacak.

Bu yıl 23-24 Kasım’da yapılacak Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Festivalin Onur Konuğu Hürriyet gazetesinin tanınmış çizeri Latif Demirci olacak. Etkinliğe bu yıl Marilena Nardi, Ramize Erer, Saadet Demir Yalçın, Seher Nuray Çiftçi, Aslı Alpar ve Japon Raku İchikawa da katılacak.

Orhan Kemal Kültür Merkezi salonu, fuayesi ve açık alanında gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nde 10’a yakın karikatür sergisi yer alacak ve Çukurovalı tanınmış çizer Necati Abacı’nın anısına özel bir sergi açılacak. Festivale katılacak öğrenciler, çocuklar ve gençler ile karikatürcüler, “Ustalar seni, sen de ustaları çiz” adlı çizim atölyesinde buluşacak. Ali Fuat Süer, Hikmet Aksoy, Oğuz Demir, Hicabi Demirci, Coşkun Göle, Luc Descheemaeker, Köksal Çiftçi ile Almanya’dan Erdoğan Karayel ve Hayati Boyacıoğlu gibi karikatür dünyasının tanınmış isimleri festivale katılacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, daha iyi, güzel, etkileyici ve çarpıcı bir festival olması için hazırlıklara 10 ay önceden başladıklarını belirterek, “Festivali çocuklarla açacağız, kadınlarla yürüyeceğiz, güzel ve renkli bir sürprizle noktayı koyacağız” dedi.