Ferzan Özpetek'in yeni filmi sinemaseverlerle buluşuyor

İtalya'nın Napoli şehrinde geçen 2017 yapımı film, gizem ve gerilim yüklü hikayesiyle dikkat çekiyor.

Ferzan Özpetek’in, şehri doğal bir plato olarak kullandığı filmde, İtalyan oyuncular Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Lina Sastri ve Isabella Ferrari rol aldı.

Senaryosunu Özpetek ile Gianni Romoli ve Valia Santella'nın kaleme aldığı film, beklenmedik bir anda hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışan Adriana adındaki kadının hikayesini anlatıyor.