Johnny Depp'in filmi gösterimden çekildi

Hollywood'un deneyimli oyuncusu Johnny Depp'in başrolünda yer aldığı City of Lies filmi, adının karıştığı şiddet olaylarından dolayı gösterim tarihinden bir ay önce gösterimden çekildi. ABD'de 7 Eylül'de sinemalarda gösterilmesi beklenen filmin ne zaman vizyona gireceği açıklanmadı.

Ünlü oyuncu Johnny Depp'in, şiddet uyguladığı gerekçesiyle eski eşi Amber Heard'la yaşadığı olaylı boşanma ve iflasın eşiğine gelmesinden sonra yeni bir darbeyle karşı karşıya. Global Road Entertainment şirketi, Depp'in başrolde yer aldığı biyografik film City of Lies'ı, gösterim tarihinden bir ay önce gösterimden çekme kararı aldı. Filmin ne zaman vizyona gireceği açıklanmadı.

'Labyrinth' adlı kitaptan beyazperdeye uyarlanan film, rap şarkıcıları Tupac Shakur ve Biggie Smalls’ın ölümü sonrası polis soruşturmasının hikayesini anlatıyor.

Geçen ay, film setinin lokasyon yöneticisi, Johnny Depp'e, kendisine yumruk attığı gerekçesiyle dava açtı.

Gregg Brooks isimli set görevlisi, Depp'e "Bugünlük çekimlerin bitmesi gerekiyor" dediği için, ünlü aktörün "Sen kim oluyorsun da bana ne yapmam gerektiğini söylüyorsun!" diyerek kendisine iki kez yumruk attığını öne sürdü.

Olay sırasında alkollü olduğunu söylediği Depp'in, "Şu an bana yumruk atman için sana 100 bin dolar veririm" dedikten sonra korumasının kendisini setten çıkardığını iddia etti. Brooks, olayın ardından işten kovulduğunu da söyledi.

Bu, ünlü aktörün şiddet olayıyla ilk gündeme gelişi değildi. Eski eşi Amber Heard tarafından kendisine şiddet uygulamakla suçlanan Depp, geçen yıl sinema seyircisi tarafından dışlanmıştı.

Fantastic Beasts’in devam filmi olan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’un tanıtım fragmanının yayınlanmasından sonra birçok kişi Johnny Depp'in filmde olmasına tepki göstermişti. Nedeni ise Johnny Depp'in karıştığı aile içi şiddet suçlamalarıydı.

Ünlü aktör, eski eşi Amber Heard'ın mahkemede dile getirdiği şiddet suçlamalarını kabul etmemiş, "Hiçbir fiziksel ve duygusal şiddet eğilimim yoktu" demişti.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald adlı filmin kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor.