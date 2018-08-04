Anadolu Yazıları arşivi dijitale taşınıyor

Anadolu Yazıları; Anadolu uygarlıklarının kullandıkları yazı sistemlerine ve onlardan günümüze kalan yazılı buluntulara odaklanan bir dijital arşiv çalışması.

Bigumigu- Dijital kütüphaneler; eşsiz birer kaynak. Daha önce gerek ülkemizde, gerekse dünyada pek çok farklı arşiv çalışması gördük. Bugünkü haberimiz ise özellikle tarih ve arkeoloji meraklıları için önemli bir çalışma olan Anadolu Yazıları / Anatolian Scripts projesi. Anadolu uygarlıklarının kullandıkları yazı sistemlerine ve onlardan günümüze kalan yazılı buluntulara odaklanan proje; Anadolu’da yaşamış medeniyetlerin çeşitliliğini gözler önüne sererken konuya ilgi duyanlar için de değerli bir kaynak sunuyor.

Arkitera‘nın duyurduğu Anadolu Yazıları projesi kapsamındaki yazılı buluntular; aralarındaki ilişkilere, coğrafi dağılımına ve tarihlerine göre sınıflandırılıp bir arayüz üzerinde görselleştiriliyor. Şu an için öncelikle Anadoluda var olmuş uygarlıkların yazı sistemlerini konu alan proje; komşu coğrafyaları da içine alacak şekilde, kimi yazı türleri ve varyasyonları haritaya dahil edilerek genişletilebilecek.

Arşiv, her buluntuyu tek tek kayıt altına almıyor. Bunun yerine tarihsel önemi, işçiliği, coğrafi konumu değerlendirilerek seçilmiş buluntuları içeriyor. Tekil buluntuların yanında, tablet arşivi gibi zengin buluntu noktalarını da kapsıyor.

Farklı Filtreleme ve Arama Seçenekleri

Site üzerinden bugüne kadar eklenmiş tüm öğeleri incelemek mümkün. Ayrıca yazı sistemine, tarihlendirildiği yüzyıla, bulunduğu yere, coğrafi koordinasyonuna ve sergilendiği müzeye göre sınıflandırılarak filtreleme ve arama yapılabiliyor. Bunun yanı sıra her buluntu için detaylı bilgi sayfalarına da ulaşılabiliyor.

Sürekli olarak yeni bilgiler ışığında güncellenen site; şu an için Anadoluda kullanılan ilk yazı sistemi olan Çivi Yazısı ile başlıyor. Bunun yanı sıra Arami Alfabesi, Fenike Alfabesi, Frig Alfabesi, Karya Alfabesi, Likya Alfabesi, Linear A, Luvi Hiyeroglifi, Side Alfabesi, Süryani Alfabesi ve Yunan Alfabesi başlıklarını da içeriyor. Dönemsel olarak bakıldığında proje kapsamında; Geç Bronz Çağı, Demir Çağı, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi ve Bizans Dönemi ele alınıyor. İleride daha sonraki dönemlere ait yazı sistemlerinin ve farklı yazı tiplerinin de dahil edilmesi planlanıyor.

A. Erdem Şentürk ve Tayfun Bilgin’in katılımıyla hayata geçen bu değerli dijital arşiv; konuya ilgi duyan herkesi İlgilenen içerik anlamında katkı sunmaya davet ediyor.