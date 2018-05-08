6. Kayseri Uluslararası Film Festivali bugün başlıyor

Bugün başlayan 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali 13 Mayıs'a kadar devam edecek.

Bu yıl da Kayseri 6 gün boyunca çok değerli sinemacılara ev sahipliği yapacak. Festival süresince gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası film gösterimleri, film ekipleri ile söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla dopdolu bir festival programı sinemaseverleri bekliyor.

Festival süresince gerçekleştirilecek tüm film gösterimleri ve etkinlikler Forum Kayseri Sinema Salonları’nda Kayseri halkı ve sinemaseverler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Forum Kayseri’nin destekleri ile Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali bu yıl açılışını Bosna Hersek asıllı kadın yönetmen Aida Begić’in Bırakma Beni filmi ile yapacak.

8 Mayıs Salı 19.30’da Forum Kayseri Sinemaları’nda yapılacak Açılış Töreni’nde film gösteriminden önce; Kayseri Uluslararası Film Festivali tarafından sinemamıza gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinemanın Çınarı Ödülleri kapsamında; usta oyuncu Menderes Samancılar’a Yaşam Boyu Onur Ödülü, senarist oyuncu Macit Koper ve sinema eleştirmeni Sadi Çilingir’e ise Türk Sineması Emek Ödülü takdim edilecek.

Kayseri Uluslararası Film Festivali’nin 6. yılında yarışma kategorilerine bu yıl ilk kez Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması eklendi.

Ulusal Uzun Metraj Film Jürisi; sinema yazarı Burçak Evren başkanlığında, oyuncu Ahu Türkpençe, oyuncu Rıza Akın, görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı ve yapımcı Halil Kardaş’tan oluşuyor.

Festival kapsamında ilk kez gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Çınar En İyi Film Ödülü’nün miktarı 40.000 TL olarak belirlendi.

Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde finalist 10 film Altın Çınar En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra; Altın Çınar En İyi Yönetmen, Altın Çınar En İyi Kadın Oyuncu, Altın Çınar En İyi Erkek Oyuncu, Altın Çınar En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Altın Çınar En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Altın Çınar En İyi Senaryo, Altın Çınar En İyi Görüntü ve SİYAD Özel Ödülü için yarışacak.

SİYAD Jürisi ise; sinema yazarı Münir Emre Göker, sinema yazarı Sadi Çilingir ve sinema yazarı Tuncer Çetinkaya’dan oluşuyor.

Kayseri Uluslararası Film Festivali 6. yılında, Kısa Film ve Belgesel Film yarışmalarını da uluslararası boyuta taşıyor.Uluslararası Kısa Film Jürisi; senarist-yönetmen Prof. Dr. Semir Aslanyürek başkanlığında, oyuncu Feride Çetin, yönetmen Kassem Hawal, yapımcı Suzan Güverte ve yönetmen Valery Pendrakovsky’den oluşuyor.Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Altın Çınar En İyi Kısa Film Ödülü’nün miktarı 10.000 TL olarak belirlendi.

Uluslararası Belgesel Film Jürisi; yönetmen Elchin Musaoglu başkanlığında, yönetmen Hacı Mehmet Duranoğlu, yönetmen Hasan Özgen, yönetmen Maryna Gorbach Er ve oyuncu-yönetmen Rıza Sönmez’den oluşuyor.