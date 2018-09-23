Yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de müdahale ediyor. Yangının 10 dönümlük alanda etkili olduğu bildiriliyor.
23 Eylül 2018 13:41
İstanbul'da yangın!
İstanbul Hadımköy Sazlıbosna Barajı kenarındaki makilik alanda yangın çıktı.
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