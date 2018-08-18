Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine yönlendirildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
18 Ağustos 2018 12:14
İstanbul'da yangın
AVCILAR’da 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı.
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