'Bu plansızlığın faturası hafif olmayacak'

Çiğdem Toker bugünkü yazısında, İstanbul dışında yer alan 3. Havalimanı'na ulaşımın nasıl olacağı konusuna değindi. Toker, "3. Havalimanı’nın en az bir buçuk yıl metrosuz faaliyet gösterecek olması tam bir plansızlık örneğidir. Bu plansızlığın faturası pek de hafif olmayacağa benziyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE O YAZI:

3. Havalimanı’nın açılışına 75 gün kaldı. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, zorlu taşınma operasyonunu anlattığı geçen haftaki basın toplantısında, “Metronun açılmasıyla şehir merkezine 26 dakikada ulaşılacağını” söyledi.

Aycı’nın cümlesindeki kritik unsuru, daha çekici görünen “26 dakika” değil, “metronun açılmasıyla” ifadesi oluşturuyor. Çünkü bu konudaki haberlere baktığınızda hayli utangaç ve kısa ifadelerle geçiştirilse de metronun açılış tarihi için 2019 sonu ve 2020 başı diye iki tarih verildiğini görüyorsunuz.

Başka deyişle, dünyanın en büyüğü diye övünülen (ve şehrin en uzak noktasına inşa edilen) bir havalimanı yapacak, bu havalimanı için milyarlar akıtacaksınız. Ama düşmanların bizi kıskandığı bu havalimanına vatandaşı taşıyacak bir raylı sisteminiz olmayacak.

Bu normal bir durum mudur? Dünyanın en büyük havalimanına metropolde yaşayan halkı taşıyacak raylı ristemin neden ve nasıl geciktiği, nasıl olup da ufacık projeciklere şaşaalı temel atma törenleri yapılırken milyar Avro’luk metronun temel atma töreninin yapılmayışı gibi konular tabu mudur?

2020 başında açılacak bu metroyu yapan şirketlerin isimleri yok mu? Gayrettepe - 3. Havalimanı hattını yapan Kolin-Şenbay Madencilik ile Halkalı -3. Havalimanı hattını yapan Kolin-Özgün Yapı’nın isimlerinin bir haber içinde geçmesine dair bir dokunulmazlıkları mı var?

Hiçbirinin yeri gelince övündükleri şirket kültüründe milyonlarca insanın hayatını uzun süreli etkileyecek bir projeye dair kamuya bilgi verme ihtiyacı bulunmuyor mu? Belki de yoktur. Onların bir kısmı eleştirel gazeteciye milyonluk manevi tazminat davası açarak “acılarını bir nebze gidermeyi” tercih ediyordur.

Bu arada devletin ihalesini Avro üzerinden yapmayı uygun gördüğü Gayrettepe - 3. Havalimanı metro inşaatı konusunda eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 999 milyon 769 bin Avro’ya sonuçlanan ihale için o zamanlar “Yani 3.5 milyar TL” demişti. (Mayıs 2016)

Gazeteci merak ediyor: Bugünkü kurla 7 milyar 800 milyon TL olan Gayrettepe-3 Havalimanı inşaatının mali profili acaba hâlâ Avro üzerinden mi gidiyordur?



Dev sermaye artırımı

Herkesin ekonomik krizin yaşatacağı kayıpları düşündüğü bugünlerde, kimi şirketler de sermayesini artırıyor. 3. Havalimanı’nı yapan ve beş şirketten oluşan İGA A.Ş. mesela.

Cengiz, Limak, Kolin, Kalyon ve Mapa’dan oluşan İGA, geçen hafta büyük bir sermaye artırımına gitti. Bundan önceki son sermaye artırımını Aralık 2017’de yaparak 2.5 milyar TL sermayeyi 4 milyar 450 milyon TL’ye çıkarmıştı. Yeni sermaye artırımı 6 Ağustos tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı. 1 milyar 790 milyon TL daha artırıma giden şirketin toplam sermayesi böylece 6 milyar 240 milyon TL’ye yükseldi.

Şirket kararında, her ortağa 358 milyon TL düşen bu payların, önceki artırımda avans olarak ödenen tutarlardan “nakden” karşılandığı belirtildi.

6 milyar 240 milyon TL gibi iddialı bir sermayeye sahip bir şirketin eseri olarak tamamlanacak 3. Havalimanı’nın en az bir buçuk yıl metrosuz faaliyet gösterecek olması tam bir plansızlık örneğidir. Bu plansızlığın faturası pek de hafif olmayacağa benziyor.