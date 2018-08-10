BEYGEM YKS tercihlerinde öğrencilerin yanında

Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin gelecekleri için atacakları en önemli adımlardan biri olan YKS tercihlerinde onların heyecanlarına ortak oluyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan BEYGEM’e bağlı uzman rehber öğretmenler tercih yapacak öğrencilere 7-14 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Lise eğitimini tamamlamış ve ÖSYM'nin YKS sınavına girmiş binlerce üniversite öğrencisi adayını şimdilerde tercih heyecanı sardı.



Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Beylikdüzü Gençlik ve Eğitim Merkezi (BEYGEM), ise öğrencilerin gelecekleri için atacakları bu en önemli adımda doğru tercihler yapabilmesi adına onlara destek oluyor. Öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği YKS Tercih Günleri’nde BEYGEM’e bağlı alanında uzman rehber öğretmenler bugüne kadar tüm merkezlerde 300’ün üzerinde kişiye tercih danışmanlığı hizmeti verdi.



Öğrenciler, idealleri doğrultusunda en uygun bölüm için yönlendiriliyor

Rehber öğretmenlerin tercih süresinde en dikkat ettiği husus ise, öğrencileri doğru yönlendirerek aldıkları puan doğrultusunda idealleri için en uygun bölümlere yerleştirmek. Ayrıca kafasında soru işaretleri olan ve çocuklarının doğru mesleğin ilk adımı olan tercih sürecinde sağlıklı kararlar vermesinde kaygılar yaşayan veliler de tüm sorularını rehber öğretmenlere danışarak sağlıklı bilgiler alabiliyor.



Öğrenciler YKS tercihleri için 7-14 Ağustos tarihleri arasında hafta sonu da dahil olmak üzere; Beylicium AVM 2. Kat, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde 09:00–18:00 saatleri arasında, Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyesi yanında kurulan alanda ise 18:00–21:00 saatlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecekler.