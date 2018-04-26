Beylikdüzü'nde çocuklar erken yaşta İngilizce öğrenecek

Beylikdüzü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün açtığı ve şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adını taşıyan Gündüz Çocuk Bakım Evi, çocukların doğumdan itibaren doğal yollarla İngilizce öğrenmelerini amaçlayan “Çift Dilli Eğitim” sistemine geçti. Dünya Education Uluslararası Çift Dilli Eğitim Sisteminin lansmanına ilçedeki 0-7 yaş arası eğitim veren kurumların yetkilileri katıldı.

Çocuklu ailelerin ekonomik hayata katılabilmeleri için Adnan Kahveci Mahallesi’nde açılan ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği Gündüz Çocuk Bakım Evi, İngilizce eğitim noktasında “Dünya Education Uluslararası Çift Dilli Eğitim Sistemi”ni kullanmaya başladı.

Okul öncesi eğitim noktasında çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin sağlanmasını hedefleyen bakım evi, yabancı dil eğitimi konusunda da oldukça hassas davranıyor. Ders çalışmayı bir baskı olarak gören çocukların üzerindeki öğrenme zorluğunu ortadan kaldıracak olan program, eğlenerek, video ve şarkılarla, hem okul hem de aile işbirliği ile bütünsel bir çerçevede İngilizce öğretmeyi hedefliyor.

“Yabancı Dil Eğitimi Doğru Metotlarla ve Erken Yaşta Verilmeli”



Çocukların doğumundan itibaren doğal yollarla İngilizceyi edinmesini amaçlayan programın lansmanında konuşan 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, eğitim ve özellikle yabancı dil eğitiminin önemini vurgulayarak “Gençliğimizde yabancı dil öğrenememenin acısını hala çekiyorum. O nedenle İngilizce eğitiminin ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Çocuklarımızın bu eğitim programı ile sağlıklı İngilizce öğreneceği için oldukça mutluyum.” dedi.

İlçedeki 0-7 yaş arası eğitim veren okul yöneticilerinin katılım sağladığı lansmanda sunumu gerçekleştiren Dünya Education Proje Müdürü Bilgen Gültekin ise özellikle erken yaşta dil öğrenmenin üzerinde durdu.

Gültekin, “Çocuklar beyin gelişimi dolayısıyla çok erken yaşta bir hatta birkaç yabancı dil öğrenmeye çok yatkınlar. Bu eğitimin doğru metotlarla başlaması da erken yaşta başlaması kadar önemli. Doğru yöntemle öğrenen çocukların daha başarılı oldukları bir gerçek. Proje okulu olan Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakım Evi öğrencilerinde de bunu rahatlıkla gözlemleyebileceğiz.” diye konuştu.

Eğitime Aileler de Dahil Oluyor



İki ayrı seriden oluşan program, 0-4 yaş ve 4-6 yaş arasında farklı seviyelerde eğitim sağlıyor. Öğretmenler tarafından her gün 20-30 dakika süren tekrarları aileler üye oldukları digital program üzerinden takip edebiliyor. Aileler uygulanan programı gözlemenin yanı sıra evde tekrar da yapabiliyorlar.

Böylece çocuk bir çember içerisinde kalarak doğal yolla yabancı dili öğreniyor. Beylikdüzü Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Dünya Education iş birliği ile kullanılmaya başlanan sistemin lansmanına ilçedeki 0-7 yaş arası eğitim veren kurum yetkililerinin yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı.