Maltepe’de pazarlara sıkı denetim

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılın ilk 3 ayında ilçe genelindeki pazarlarda sıkı denetim gerçekleştirdi. 12 semt pazarında aralıksız olarak çalışma yapan ekipler, 7 bin 412 pazarcı esnafını denetleyerek, eksikliklerin giderilmesini sağladı.

Çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, bin 468 iş yerinin kamusal alanı işgalini önlerken, seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 2 bin 320 kişiye gerekli işlemlerde bulundu. Ayrıca, insani duyguları sömürerek haksız kazanç elde etmeye çalışan 893 kişi hakkında da işlem yapıldı.

169 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

Zabıta ekipleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal eden 169 kişi ve şirket hakkında da yasal işlem başlattı. Bu işlem sonucunda 276 bin 503 TL idari para cezası uygulanırken, rutin kontroller neticesinde 96 işyeri hakkında tutanak tanzim edildi. Bu işyerleri, işlem yapılması isteği ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne yönlendirildi.